PSG-Kvaratskhelia, fumata bianca vicina! Il Napoli ha già il sostituto

L’attaccante georgiano sempre più vicino al trasferimento a Parigi. Il club azzurro punta forte su Galeno del Porto per sostituirlo.



Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia potrebbe essere lontano da Napoli. Secondo quanto rivelato da Sky Sport, l’attaccante georgiano ha lasciato per primo il campo di allenamento a Castel Volturno, mentre il suo trasferimento al Paris Saint-Germain sembra essere sempre più vicino.

L’emittente satellitare svela i dettagli della trattativa: il club parigino, che inseguiva il talento georgiano già dalla scorsa estate insieme a Osimhen, avrebbe trovato un accordo verbale con il giocatore. La base economica della trattativa parte da 70-75 milioni di euro, con la possibile inclusione di Milan Skriniar nell’operazione in prestito.

Il Napoli non si fa trovare impreparato e ha già individuato il possibile sostituto: in cima alla lista c’è Galeno del Porto, considerato che Federico Chiesa preferirebbe restare in Premier League. Gli azzurri valutano anche un rinforzo a centrocampo, con Lorenzo Pellegrini che resta il preferito rispetto a Davide Frattesi dell’Inter, sul quale c’è anche l’interesse della Roma.

La trattativa potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore se il PSG dovesse accontentare le richieste del club partenopeo, che chiede almeno 80 milioni per il suo gioiello.