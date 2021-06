Di Lorenzo esulta per la vittoria: tutta la gioia in una foto su instagram

Giovanni Di Lorenzo esprime la sua gioia con una foto su instagram. La vittoria dell’Italia contro l’Austria agli ottavi di finale dell’Europeo è stata sofferta, ma non per questo meno bella. Gli azzurri hanno combattuto per 120 minuti per riuscire a battere gli austriaci, che si sono dimostrati una squadra molto compatta e solida. Uno dei protagonisti dell’Italia è stato sicuramente Di Lorenzo che con la foto su instagram ha voluto esaltare il gruppo dopo la prestazione al Wembley Stadium. Una partita in cui Di Lorenzo ha messo in mostra anche una grande tenuta fisica, dato che al minuto 119 è stato in grado ancora di mettere in atto una grande progressione palla al piede che quasi non lo portava da solo in area avversaria.

FOTO – Di Lorenzo felice per l’Italia

Ecco la foto postata dal calciatore del Napoli dopo la vittoria con la Nazionale

Il giocatore è un punto fermo anche del Napoli che ha avuto l’intuizione di prenderlo dall’Empoli. In Nazionale ha preso il posto di Florenzi, uscito per infortunio nella prima gara dell’Europeo e non ha più perso il posto. Con queste ottime prestazioni a livello internazionale sicuramente il suo valore aumenterà sempre di più, come accaduto con altri giocatori in rampa di lancio.