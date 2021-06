IL MATTINO – Fabian Ruiz e Lozano alle Olimpiadi: la decisione del Napoli

Fabian Ruiz e Lozano alle Olimpiadi, arriva la decisione del Napoli. Il club non vuole perdere i due giocatori che qualora dovessero partecipare alla manifestazione di Tokyo salterebbero il ritiro estivo. Le Olimpiadi cominciano il 23 luglio. I due calciatori sono tra quelli opzionati delle federazioni di Spagna e Messico per partecipare da fuoriquota alla manifestazione sportiva. Entrambi avrebbero la volontà di partecipare, in particolare Fabian Ruiz ha fatto capire che ci terrebbe, ma il Napoli si opporrà.

Ecco quanto scrive I Mattino sulla decisione presa dalla SSCN:

Non è arrivato l’ok del Napoli per la partecipazione di Fabian Ruiz e Lozano, rispettivamente con la Spagna e il Messico, alle Olimpiadi: tutti e due, quindi, non prenderanno parte come fuori quota (tutti e due hanno superato i 23 anni d’età) alla rassegna olimpica in programma dal 23 luglio all’8 agosto a Tokyo. Non essendo i Giochi Olimpici una manifestazione organizzata dalla Fifa le federazioni nazionali devono chiedere il permesso ai club di appartenenza dei calciatori per poterli poi inserire nelle liste dei convocati: il Napoli non ha dato il suo parere favorevole.