Di Lorenzo super, Auriemma: “Diventa lui l’uomo mercato del Napoli”

Le prestazioni di Giovanni Di Lorenzo con l’Italia sono sempre di alto livello. Da quando è subentrato al posto di Florenzi, infortunato durante il primo match dell’Europeo, il terzino destro del Napoli non è più uscito dal campo. Di Lorenzo anche con l’Austria è stato uno dei migliori ed ha dimostrato anche di avere una grande tenuta atletica, vista la progressione palla al piede fatta al minuto 119.

Raffaele Auriemma dai social lancia una provocazione e scrive: “Dopo la partita dell’Italia diventa Di Lorenzo l’uomo mercato del Napoli”. Il riferimento, forse, è a Fabian Ruiz che con la Spagna praticamente non è ancora riuscito a mostrare il suo talento, anche perché impiegato pochissimo da Luis Enrique. Di Lorenzo, invece, difficilmente uscirà dal campo visto che le sue prestazioni sono sempre di alto livello e riesce ad assicurare quantità e qualità in difesa. Un percorso lungo quello del giocatore del Napoli che 5 anni fa era senza squadra, ora si ritrova titolare agli Europei. Una bella favola che lo sport, quello sano, sa regalare. Proprio oggi il giocatore del Napoli ha postato una foto per festeggiare la vittoria con l’Austria. Segnale che si sente integrato in un gruppo che sta facendo molto bene.