Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli dal ritiro della nazionale Italiana di calcio ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa:

IL PERCORSO DI DI LORENZO

“Negli ultimi cinque anni è cambiato tanto, tutto. Mi sono ritrovato senza squadra ma sono stato bravo a non mollare facendo sacrifici. Ora mi sto godendo quest’esperienza cercando di dare tutto me stesso come ho sempre fatto”.

LA NAZIONALE

“Quando vengo chiamato in causa cerco sempre di fare il meglio. La concorrenza è tanta, attraverso gli allenamenti provo a mettere in difficoltà il mister per cercare di schierarmi. Poi c’è un gruppo fantastico e chiunque giochi si trova alla grande in questa squadra”.

Euro 2020, Bellissimo gesto di Lorenzo Insigne per Immobile

CONVOCAZIONE DI MANCINI

“Ci speravo. Fino a qualche anno fa era un sogno lontano. La mia forza è sempre stata quella di crederci, anche nei momenti di difficoltà. Continuando a lavorare i sacrifici mi hanno portato ad essere qui in questo gruppo. Sono contento del mio percorso. Sicuramente devo continuare, non è un punto d’arrivo ma di partenza. È difficile arrivare in Nazionale, ancor di più mantenere il livello. Sta a me continuare a lavorare bene nel mio club per cercare di essere chiamato qui in Nazionale”.

EURO 2020

“Ansia? Direi di no perché è una partita di calcio. Adesso inizia il bello, le partite da dentro o fuori. C’è la giusta tensione e concentrazione per affrontare questa partita. Siamo l’Italia, scendiamo sempre in campo per portare a casa la vittoria. Non c’è ansia, solo concentrazione di giocare questa gara. Sappiamo sarà una sfida difficile e ci stiamo preparando al meglio per affrontarla”.

Di Lorenzo, l’agente: ” Futuro? parleremo con il Napoli, si sta mettendo in mostra all’Europeo.