Napoli, prelazione per Kaio Jorge: lo voleva pure la Juve, tre club sfidano gli azzurri

Il Napoli è riuscito a strappare una prelazione per Kaio Jorge con il Santos. Secondo Gazzetta dello Sport il club di Aurelio De Laurentiis è in vantaggio su tutti gli altri club per l’attaccante brasiliano. Il giocatore ha un contratto in scadenza a dicembre del 2021, quindi il club brasiliano deve decidersi a venderlo, altrimenti tra pochi mesi può perderlo a parametro zero. Il Napoli sta facendo leva proprio su questo punto per fa abbassare le pretese del club brasiliano, che qualche mese fa aveva chiesto 15 milioni di euro per cedere il cartellino, ora invece ha calato le pretese. L’offerta del Napoli per Kaio Jorge è molto vicina alla domanda del Santos, ma ci sono altre pretendenti che potrebbero far scatenare un’asta.

Calciomercato: Kaio Jorge al Napoli

Secondo Gazzetta dello Sport, Cristiano Giuntoli “proverà a giocare d’anticipo, per evitare che la concorrenza possa giocargli un brutto scherzo. Nelle ultime settimane è venuto fuori l’interessamento del Milan, mentre in Europa il ragazzo piace a Benfica e Bayer Leverkusen. Nello scorso inverno c’era stato anche un sondaggio della Juve che poi ci ha ripensato, per le condizioni imposte, inizialmente dal Santos. In ogni modo il Napoli è riuscito a strappare una sorta di prelazione al club brasiliano, mentre il ragazzo sarebbe ben contento di fare una nuova esperienza“.

Dove gioca Kaio Jorge, posizione e tattica

L’acquisto di Kaio Jorge per il Napoli sembra davvero molto vicino. Giuntoli sta lavorando da mesi per prendere il calciatore. Tanti tifosi si stanno chiedendo in quale posizione potrebbe giocare quello che in patria viene considerato un assoluto talento. Ecco l’analisi di Gazzetta sulla posizione in campo di Kaio Jorge: