Napoli, Neymar: “Kaio Jorge, che talento è pronto per l’ Europa”

Kaio Jorge al Napoli con la benedizione di Neymar. L’attaccante brasiliano del Santos potrebbe essere l’affare dell’estate per i maggiori club europei. Il Santos sa che tanti club europei sono pronti a scommettere su Kaio Jorge, in scadenza di contratto a dicembre 2021, ma non vuole perderlo a costo zero.

Tra i maggiori estimatori di Kaio Jorge c’è il Napoli potrebbe investire una somma intorno ai 10 milioni di euro per anticipare le altre concorrenti.

NEYMAR CONSIGLIA KAIO JORGE

Si fanno sempre più forti le voci che arrivano dal Brasile e che vorrebbero il Napoli destinazione preferita per Kaio Jorge. l’attaccante 19enne del Santos ha stregato gli scout di mezzo mondo. A parlare di lui ci ha pensato anche Neymar, uno di quelli a cui Kaio è stato paragonato per i numeri che ha e per la maglia che indossa.

“Ci sono tanti talenti in Brasile pronti a fare il salto. Gabriel Menino, Gerson, Gabigol, ma anche Kaio Jorge. Ha molto talento, ho visto alcune sue partite in Libertadores ed è pronto anche per l’Europa“.