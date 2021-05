“La volontà di Koulibaly è di restare al Napoli” Enrico Fedele a Televomero dice la sua sul futuro del difensore senegalese. Il calciatore ha un contratto in scadenza col Napoli nel 2023 ma ci sono tantissimi club pronti ad investire cifre importanti per acquistare il cartellino di Koulibaly. L’ex Genk è uno dei difensori più forti d’Europa, lo sanno bene in club inglesi, tra tutti il Manchester City, che sta monitorando attentamente la situazione legata al mercato di Koulibaly. Ma secondo Enrico Fedele Koulibaly resta al Napoli e lo ha “comunicato anche al club di Aurelio De Laurentiis“. Un retroscena clamoroso quello svelato dall’ex dirigente e procuratore di Fabio e Paolo Cannavaro. Parole che cambiano le carte in tavola, anche perché il difensore sembrava tra i sicuri partenti a fine stagione.

Koulibaly resta al Napoli e vuole rinnovare

Una conferma alle parole di Enrico Fedele arriva anche da Fabio Mandarini del Corriere dello Sport. “Koulibaly ha intenzione di continuare a giocare con la maglia del Napoli e vuole rinnovare con il club partenopeo” le parole del giornalista. Ovviamente bisognerà capire a che cifre intende rinnovare, dato che Koulibaly al Napoli ha un ingaggio da 6,5 milioni di euro a stagione. Con l’accesso alla prossima Champions League il Napoli potrebbe anche decidere di continuare a supportare un ingaggio simile, ma l’idea è quella di tagliare i costi. Continuando a pagare uno stipendio così alto si rischierebbe di far battere cassa anche ad altri calciatori importanti: vedi Lorenzo Insigne (in scadenza nel 2022 ed in attesa di rinnovo ndr). C’è anche Fabian Ruiz che piace moltissimo alle big spagnole e che fino ad ora non ha trovato l’accordo per il rinnovo di contratto.

Koulibaly ed il valore di mercato

Kalidou Koulibaly ha un valore di mercato da 50 milioni di euro, secondo quanto riferisce il sito specializzato transfermarkt. In ogni caso il Napoli di Aurelio De Laurentiis non ha mai preso in considerazione offerte per quella cifra. Nel recente passato il patron azzurro ha rifiutato anche 60 milioni di euro per Koulibaly, convinto che il difensore avesse un valore maggiore. La crisi potrebbe far abbassare le pretese, ma difficilmente si penserà a cedere Koulibaly per meno di 60 milioni di euro. La volontà di Koulibaly di restare al Napoli non fa altro che rafforzare la posizione del club sul mercato.