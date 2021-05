Fabian Ruiz sul mercato: tre club si contendono il calciatore del Napoli

Le ultime notizie del calciomercato del Napoli indicano Fabian Ruiz come possibile partente, lo cercato Real Madrid, Atletico Madrid e Barcellona. Il giocatore spagnolo è maturato moltissimo nell’ultimo anno. Ha saputo adattarsi in un ruolo non suo, giocando da leader in un centrocampo a due. Si pensava che Fabian Ruiz fosse solo qualità, invece ha dimostrato di avere anche quantità. Sicuramente non avrà la grinta di Diego Demme, ma occupa lo spazio, intuisce le linee di passaggio e quando c’è da affondare il contrasto lo fa senza paura. La crescita di Fabian Ruiz nel ruolo di play in un centrocampo a due è esponenziale, perderlo in questo momento sarebbe veramente un delitto.

Calciomercato: Fabian Ruiz fissato il prezzo minimo

Secondo quanto riferisce Gazzetta dello Sport il calciatore è molto cercato in spagna. Fabian Ruiz ha molto mercato anche perché ha qualità superiori alla media. Visione di gioco come pochi, un sinistro molto delicato ed anche se a volte sembra compassato, riesce con la tecnica ed il tempo di gioco a fare giocate fantastiche. In questa stagione lo spagnolo col Napoli ha segnato anche quattro gol. Intanto sul mercato Fabian Ruiz piace a Real Madrid, Atletico Madrid e Barcellona ma il Napoli ha fissato un prezzo di base: 50 milioni di euro. A guardare la qualità del giocatore sembrano anche pochi. Lo sa bene Aurelio De Laurentiis che negli anni scorsi ha sempre rifiutato le offerte per il centrocampista.

Da tempo il Napoli sta provando a rinnovare il contratto con Ruiz ma non si è ancora arrivati alla chiusura. In ogni caso il contratto del calciatore per il momento è blindato, dato che scade nel 2023. Tenerlo un altro anno al Napoli non sarebbe un azzardo, anche perché con la crescita del club e magari la partecipazione alla Champions League, aumenterebbero anche le possibilità di far rinnovare Fabian Ruiz.