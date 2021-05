Tuttosport – Gattuso alla Juventus per il dopo Pirlo: due motivi lo spingono in bianconero

Gennaro Gattuso via da Napoli, le ultime notizie parlano di un interessamento concreto da parte della Juventus. Nonostante Pirlo abbia vinto Supercoppa e Coppa Italia nella stagione 2020/21 potrebbe essere esonerato. La dirigenza bianconera non è contenta del lavoro fatta dall’ex centrocampista e sta pensando di sostituirlo con un altro Campione del Mondo. Per questo la Juventus sta pensando a Gattuso per fargli allenare la squadra nella stagione di Serie A 2021/22. Per Tuttosport il tecnico del Napoli è molto apprezzato dalla dirigenza bianconera, che sembra innamorarsi sempre dei tecnici che guidano la squadra azzurra. In passato fu Maurizio Sarri, ora Gennaro Gattuso.

Gattuso alla Juventus: ecco perché

La qualità del gioco del tecnico del Napoli ha fatto scattare la prima infatuazione per i dirigenti bianconeri. La Juventus da tempo cerca un tecnico che faccia giocare bene la squadra, speravano nella varietà di moduli di Pirlolandia, ma a quanto pare non ha funzionato. Secondo Tuttosport un altro fattore che è stato molto apprezzato dalla dirigenza bianconera è stato il carattere ed il carisma dell’allenatore calabrese. “Carattere che negli ultimi mesi ha permesso agli azzurri di lanciarsi in una rimonta tutt’altro che scontata”.

Ma Gattuso alla Juventus piace anche perché è in rotta con Aurelio De Laurentiis e quindi sarebbe semplicissimo contattarlo e portarlo in bianconero. Negli ultimi giorni anche la pista Fiorentina si è raffreddata, offrendo un altro assist al club di Torino. Ma la Juventus ha anche un alleato che si chiama Jorge Mendes, potente agente di Cristiano Ronaldo. Il procuratore gestisce anche Gattuso e quindi sarebbe ancora più semplice arrivare ad un accordo con il tecnico calabrese. Ma su Gattuso c’è già la Lazio che è un passo davanti a tutte in questo momento, con Lotito che sta pensando seriamente di sostituire Simone Inzaghi che piace molto al Napoli.