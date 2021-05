Salvetti, sindaco Livorno: “Allegri lusingato dall’offerta del Napoli, valuta la proposta”

Massimiliano Allegri sta valutando la proposta del Napoli e di Aurelio De Laurentiis per allenare gli azzurri la prossima stagione. Il sindaco di Livorno, Luca Salvetti a Kiss Kiss Napoli Tv ha ammesso l’interessamento degli azzurri. “Massimiliano Allegri è lusingato dell’interessamento del Napoli” dice Salvetti che aggiunge: “Ho sentito Max di recente e mi ha parlato della proposta di Napoli, dicendosi lusingato, ma ha anche fatto sapere che sta valutando due o tre proposte”. Una della proposte potrebbe essere quella del Real Madrid che pare stia per dire addio a Zinedine Zidane. Se i blancos dovessero veramente affondare il colpo per Allegri, allora sarebbe veramente difficile per il Napoli poter competere con il Real Madrid.

Allegri al Napoli: ultime notizie

A parlare di Allegri al Napoli c’è il sindaco di Livorno, Luca Salvetti che dice: “La scelta Napoli sarebbe la migliore per il tecnico toscano, come gli altri allenatori toscani, ha una grande capacità di gestire lo spogliatoio. Sono capaci di allenare i calciatori, ma soprattutto gli uomini”. Per il sindaco di Livorno, Allegri potrebbe “dare quel pizzico di concretezza in più che forse è mancata al Napoli negli ultimi anni”.