Allegri-Napoli: Occhio alle sorprese, sono sempre dietro l’angolo. Alfredo Pedullà comincia così il suo focus sul calciomercato del Napoli e in particolare sulle voce che riguardano Massimiliano Allegri. il giornalista di Sportitalia riporta gli ultimi sviluppi sul futuro dell’ex tecnico della Juventus:

“La priorità di Allegri è quella di aspettare la risposta del Real Madrid: lui ha detto sì a Florentino Perez, dopo aver detto no qualche anno fa. Ma adesso serve che sia Florentino a dire sì e bisogna ancora aspettare, con i campionati in corso (Liga compresa) e verdetti da emettere. Allegri non aspetterà in eterno, al massimo per altri cinque o sei giorni. Se fosse Real, ci andrebbe di corsa. Ma bisogna capire se davvero finirà tra Florentino e Zidane: l’aria è questa, in attesa di riscontri. E anche se Florentino deciderà di andare davvero su Allegri e non su Raul. Una cosa è sicura: il terzo anno sabbatico per Max non ci sarà. Lui vuole lavorare e tornerà a lavorare”.

Pedullà aggiunge: “E se non fosse il Real? Il Napoli ha interrotto il casting con altri allenatori perché è convinto di essere in prima fila nel caso in cui Allegri non andasse a Madrid. E quindi deve aspettare. Al Napoli sono stati attribuiti tantissimi allenatori, alcuni nomi non sono stati così vicini, di sicuro Spalletti è in lista.

Ma De Laurentiis è convinto di poter strappare il sì di Allegri, a una condizione: che non vada al Real. E crede di avere più chance della Juve dove il ritorno di Max – almeno oggi – ha complicazioni non indifferenti. Tutto questo, ovviamente, se tra Conte e l’Inter non ci saranno scossoni nell’imminente vertice. Ecco perché De Laurentiis ha voglia di aspettare…“. Secondo voci provenienti dall’ambiente azzurra la prossima settimana Aurelio De Laurentiis dovrebbe annunciare il nome del nuovo tecnico.