“Metteranno un arbitro giusto, tipo Valeri, Giacomelli o un altro… posso scommetterci cosa volete“. Sinisa Mihajlovic ha indovinato arbitro e VAR di Bologna-Juventus. Il tecnico, nel post partita tra Bologna e Verona, incalzato dalle domande dei giornalisti sulla prossima sfida contro la Juventus, disse:

“Sono sicuro ci manderanno un arbitro come si deve, visto che abbiamo avuto solo esordienti e hanno fatto un po’ di danni. Metteranno un arbitro giusto, tipo Valeri, Giacomelli o un altro… posso scommetterci cosa volete. Poi la partita si giocherà, sulla carta non c’è partita ma noi ce la giocheremo. Anche Milan-Cagliari non c’era partita, ed è finita 0-0. Il calcio è bello perché ogni partita non si sa come finisce“.

La lega di serie A ha reso note le designazioni arbitrali della 38ª giornata del campionato di Serie A. P Bologna-Juventus ci sarà proprio il signor Paolo Valeri, come annunciato da Sinisa Mihajlovic.

Il direttore di gara, della sezione di Roma, è stato anche al VAR nella finale di coppa Italia tra Atalanta e Juventus. La partita ha scatenato una serie infinita di polemiche a causa di alcune decisioni arbitrali ai danni che hanno favorito la Juventus.

La più clamorosa è la mancata segnalazione del netto fallo commesso da Cuadrado nell’azione del gol del vantaggio dei bianconeri. Al VAR, per Bologna-Juventus, ci sarà il signor Giacomelli. Quale significato dobbiamo attribuire a queste cosiddette coincidenze?