Il nuovo allenatore del Napoli potrebbe essere annunciato da Aurelio De Laurentiis la prossima settimana. Carlo Alvino, giornalista vicino alle vicende di casa Napoli ha rivelato un retroscena sul nuovo tecnico azzurro. Il popolare giornalista, ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli ha parlato del prossimo tecnico dei partenopei:

“Non credo che il prossimo allenatore del Napoli sarà comunicato a inizio giugno, credo che ci vorrà molto meno tempo”. La prossima scelta di Aurelio De Laurentiis arriverà già nella prossima settimana“.

Alvino sul nuovo allenatore del Napoli, ha poi aggiunto: “L’ultima volta Ancelotti firmò da Vancouver in Canada, non c’è bisogno di andare in Filmauro. De Laurentiis non è il tipo che aspetta, è un decisionista. Allegri ovviamente mi piacerebbe. Nessuna conferenza stampa di Gattuso la prossima settimana, è ancora sotto contratto con il Napoli ed è molto corretto“, ha concluso il noto giornalista napoletano.