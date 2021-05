Il Mattino – De Laurentiis sta pensando solo al Bari, altro che Gattuso

Ultime notizie Calcio Napoli – Aurelio De Laurentiis è stato molto impegnato a seguire le sorti del Bari, secondo squadra del gruppo di famiglia, gestita dal figlio Luigi. A dettare la linea è comunque Aurelio che sta provando a fare un percorso stile Lotito con la Salernitana che il prossimo anno giocherà in Serie A, anche se teoricamente dovrebbe cambiare società. De Laurentiis da anni sta provando a far salire di categoria il Bari ed in questi giorni sta seguendo la formazione pugliese in lotta per i Playoff di Serie C. Ecco quanto scrive Il Mattino:

Peraltro, De Laurentiis anche ieri è stato preso dal Bari (che ha eliminato il Foggia nei playoff di serie C) e non si è preoccupato di farsi vivo con il suo tecnico per fare un disperato tentativo. Nulla e nessuno, in ogni caso, faranno deragliare le certezze di Ringhio, da mesi in lotta con gli umori del presidente azzurro. Ancora nessuno ha il lasciapassare per la candidatura alla sua successione ma Gattuso, per quanto il discorso poco lo appassioni, pensa che alla fine il cerchio si chiuderà intorno ai nomi di Galtier e Inzaghi.