Tuttosport – Sarri al Napoli: è l’unico che ha convinto Aurelio De Laurentiis

Le notizie di oggi sul nuovo allenatore del Napoli. Maurizio Sarri resta ancora in corsa per la panchina azzurra secondo quanto scrive Tuttosport. Il nome del tecnico toscano è scivolato nelle retrovie del mercato, ma è una scelta ancora possibile. Aurelio De Laurentiis è uno a cui piace fare dei colpi di teatro, basti pensare all’ingaggio di Carlo Ancelotti, piovuto come un fulmine a ciel sereno. Non è escluso un altro colpo del genere. Il ritorno di Maurizio Sarri al Napoli lo sarebbe sicuramente, anche perché significherebbe che presidente ed allenatore hanno messo da parte le divergenze. Fino a qualche settimana fa molti operatori di mercato ed addetti ai lavori davano Sarri al Napoli come possibile. Ora per il tecnico toscano si è chiusa anche la strada che porta a Roma, dato che la panchina è occupata da Mourinho.

De Laurentiis vuole Sarri

Secondo quanto scrive Tuttosport, Aurelio De Laurentiis sta pensando al ritorno di Sarri anche perché è l’unico che lo ha convinto veramente. Una speranza quella del presidente azzurro che sta cercando il modo per convincere l’allenatore toscano.

Intanto è notizia di oggi dell’interesse concreto di Claudio Lotito per Gennaro Gattuso. Se il tecnico calabrese del Napoli dovesse andare alla Lazio allora si libererebbe Simone Inzaghi. L’attuale allenatore dei bianconcelesti è sempre stato uno di quelli che piace al patron della SSCN, anche se gioca con un modulo non proprio ideale per l’organico azzurro.