Gazzetta – Gattuso, tentazione Lazio: può liberare Simone Inzaghi

Napoli e Lazio potrebbero scambiarsi gli allenatori con Gennaro Gattuso in biancoceleste e Simone Inzaghi in azzurro. Secondo quanto scrive Gazzetta dello Sport nelle ultime ore c’è stata una accelerata decisa da parte di Claudio Lotito per Gennaro Gattuso che ha rotto con la Fiorentina. Il tecnico degli azzurri è rimasto scottato dal comportamento di Aurelio De Laurentiis che non lo ha difeso nel periodo peggiore della squadra, falcidiata da infortuni e Covid 19 ed è seriamente intenzionato ad andare via. Una ricomposizione della frattura è complicatissima, non del tutto impossibile, ma comunque difficile. La Lazio per Gattuso potrebbe essere uno stimolo in più ad andare via da Napoli, anche se in biancoceleste sicuramente non giocherebbe la Champions League. Traguardo che invece può conquistare al Napoli.

Gattuso-Simone Inzaghi: scambio di panchine

Simone Inzaghi è uno degli allenatori che è sempre piaciuto ad Aurelio De Laurentiis anche se l’attuale tecnico della Lazio gioca solitamente con un 3-5-2. Per giocare con una difesa a tre il Napoli dovrebbe intervenire pesantemente sul mercato, cambiato anche la posizione di alcuni suoi giocatori. Ad esempio Di Lorenzo scivolerebbe in panchina, oppure dovrebbe giocare come esterno di destra in un centrocampo a cinque. In questo modulo anche Insigne farebbe fatica a trovare una sistemazione. Non è escluso che Inzaghi possa rivedere le sue idee tattiche, ma al momento la situazione è questa.

Secondo Gazzetta resta comunque la possibilità di uno scambio di panchine tra Lazio e Napoli. Simone Inzaghi e Gennaro Gattuso stanno valutando le opzioni che gli verranno presentante, anche se l’interesse di Lotito per Gattuso è cresciuto molto. Il tecnico della Lazio non piace solo al Napoli, ma anche alla Juventus che lo tiene in considerazione qualora non dovesse chiudere con Zidane. Il tecnico francese sta valutando la possibilità di lasciare Madrid.

Gattuso alla Lazio: è una alternativa

Anche Il Messaggero, quotidiano molto vicino alle cose di casa Lazio parla di un interesse concreto da parte della Lazio. Stessa analisi che fa pure Corriere dello Sport. Liberando la panchina della Lazio si libererebbe pure Simone Inzaghi, che a questo punto guadagna posizione, dato che De Laurentiis ha sempre stimato il tecnico biancoceleste.