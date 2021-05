Il nuovo allenatore del Napoli è ancora una incognita, con Aurelio De Laurentiis che non ha ancora scelto il tecnico. Sono tanti gli allenatore contattati dal patron del Napoli, che già da gennaio scorso, momento di piena crisi della squadra, si era messo a scegliere il nuovo tecnico. Eppure la chiusura non c’è mai stata, mentre tanti sono stati i contatti. Proprio questi contatti hanno generato malumore in Gennaro Gattuso che chiedeva maggiore protezione da parte della società in un momento complicato. Segnale che effettivamente De Laurentiis stava cercando un sostituto già da gennaio scorso. Eppure la chiusura non è ancora arrivata, nonostante manchino pochi giorni al termine del campionato di Serie A.

Napoli: permanenza Gattuso non va esclusa

Secondo Gazzetta dello Sport dalla lista non bisogna escludere la possibile permanenza al Napoli di Gennaro Gattuso. Il tecnico calabrese sembrava ad un passo dalla Fiorentina ma ha fatto marcia indietro. Con il silenzio stampa non è facile cogliere i vari dettagli e le sfaccettature, ma sicuramente il fatto che abbia detto “no” a Commisso è un segnale da cogliere. Gazzetta scrive che l’ipotesi di una permanenza di Gattuso al Napoli resta “remota, considerato l’orgoglio dei protagonisti della vicenda”. Tuttavia il colpo di scena non è “da accantonare del tutto”. In questo senso va registrato l’interesse del Napoli per vari allenatori, eppure De Laurentiis “è rimasto sempre ad un passo dalle intese, senza mai chiudere per davvero”.

Per ora il nuovo allenatore del Napoli non c’è, anche se bisognerà fare in fretta per trovare una soluzione. C’è una stagione da programmare ed organizzare, soprattutto in termini di calciomercato. Lo sa bene Aurelio De Laurentiis che deve prendere la decisione sul tecnico azzurro. Una ricomposizione della frattura con Gattuso è complicata, ma nelle ultime settimane i segnali non mancano e anche alcune voci confermano questa ipotesi.