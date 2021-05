Rodrigo De Paul al Napoli è una delle piste di mercato da seguire con attenzione. Le ultime novità sulla trattativa per De Paul parlano dell’Udinese impegnata a ricavare quanto più possibile dal cartellino del calciatore. Il club friulano ha capito che deve monetizzare perché difficilmente potrà trattenere ancora l’argentino in Friuli. De Paul in questa stagione ha giocato 35 partita, con 9 reti e 10 assist ma soprattutto con prestazioni sempre di alto livello. A 26 anni il giocatore è pronto a fare il salto di qualità e ci sono tanti club che lo seguono, tra cui il Napoli ma anche l’Inter che però deve risolvere prima i problemi economici e del futuro di Antonio Conte.

Napoli su De Paul: la valutazione

Rodrigo De Paul piace moltissimo alla dirigenza azzurra perché è molto duttile. Il centrocampista argentino può giocare sia in una centrocampo a tre, ma anche come trequartista in un 4-2-3-1. Proprio quest’ultimo modulo sembra quello che verrà utilizzato anche nella prossima stagione, ecco perché si seguono profili come quelli di Galtier e Spalletti.

Secondo Il Mattino l’Udinese per cedere De Paul chiede almeno 60 milioni di euro, cifra enorme per il Napoli. Aurelio De Laurentiis sta monitorando attentamente la situazione, anche perché sa che in questo periodo di crisi i prezzi tendono al ribasso. Il patron del Napoli “spera di evitare un’asta la rialzo e riuscire a convincere i Pozzi ad abbassare le preste (sui 35-40 milioni)“.