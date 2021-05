Il Napoli punta Mandava: l’agente è già stato a Castel Volturno

Il Napoli si muove sul mercato e Reinildo Mandava è un obiettivo. La SSCN di Aurelio De Laurentiis ha ottimi rapporti con la società francese con cui ha intessuto l’affare Victor Osimhen. Inoltre gli azzurri stanno pensando anche di prendere Galtier, allenatore in scadenza con il club francese. Ma dal Lille potrebbe arrivare a Napoli anche Mandava, dato che il suo agente ha fatto già visita al centro sportivo di Castel Volturno.

Calciomercato: il punto su Mandava al Napoli

Secondo quanto fa sapere Corriere dello Sport il viaggio è stato svelato dall’agente Manuel Tomas che attraverso i social ha documentato la sua visita al centro sportivo di Castel Volturno. La motivazione ufficiale della visita è una richiesta di informazioni per il centrocampista canadese con cittadinanza portoghese Stephen Eustaquio, di proprietà del Cruz Azul. Secondo quanto riferisce il quotidiano sportivo il vero motivo sarebbe un interesse del Napoli per Reinildo Mandava. Il 27enne di proprietà del Lille gioca nel ruolo di terzino sinistro ed è un Nazionale del Mozambico.

Il Napoli sta sondando il terreno per diversi esterni mancini di difesa. La società partenopea deve trovare una soluzione per quella fascia dato che Ghoulam ha subito l’ennesimo infortunio grave e Mario Rui è pronto a lasciare il club. Inoltre il portoghese non ha mai offerte quelle certezze che chiede il club e quindi in ogni caso serva una alternativa.