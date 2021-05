Christophe Galtier, allenatore del Lille, è balzato in cima alle preferenze del Napoli. De Laurentiis pensa al tecnico francese per sostitutore Gennaro Gattuso sulla panchina azzurra.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Mattino De Laurentiis sta completando il casting per la panchina:” Tutti gli indizi dicono che il favorito per la panchina del Napoli adesso è il 54enne Galtier che lascerà il Lille anche in caso vittoria della Ligue 1 (al suo posto è pronto l’ex azzurro Blanc)”.

Il Mattino su Galtier al Napoli aggiunge: “Ingaggio in linea con il momento economico del Napoli (che deve tagliare il monte stipendi e farlo scendere a quota 80 milioni): il francese prenderebbe 2,3 milioni di euro netti. In più ci sarebbero gli sgravi fiscali del decreto crescita. Insomma più o meno 3,5 milioni lordi. L’allenatore conosce molto bene Osimhen in quanto fui a lanciarlo nel Lille ad alti livelli, De Laurentiis è molto affascinato dal fatto che sia riuscito a lanciare tanti giovani prospetti in prima squadra“.

Oscar Damiani, ex agente di Galtier non crede all’ipotessi Napoli.

L’arrivo di Galtier al Napoli, sbandierato dai media nazionali trova l’opposizione di Oscar Damiani, L’ex agente e amico di Galtier ai microfoni di radio Kiss kiss non crede all’ipotesi azzurra:

“Galtier è stato molto bravo a costruire una bella squadra. Credo voglia andar via perché il Lille vuole ridimensionare i propri obiettivi. Non credo verrà a Napoli, penso che l’opzione Nizza sia quella più concreta per lui al momento. Lui non disdegnerebbe comunque un’ esperienza in Italia. Il nostro campionato gli piace molto perché è un amante della tattica. Non so se De Laurentiis lo abbia chiamato, credo piuttosto sia stato contattato da qualcuno della società azzurra per parlare anche di Osimhen”.