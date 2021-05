“L’entourage di Kaio Jorge in arrivo in Italia per parlare con il Napoli”. Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport Il Napoli prova a stringere i tempi per Kaio Jorge.

“Entro il fine settimana, probabilmente venerdì, arriverà in Italia il manager di Kaio Jorge per incontrare Cristiano Giuntoli. Sarà il primo contatto che le parti avranno di persona, dopo le relazioni che il ds napoletano ha avuto dai suoi collaboratori. Il giovane talento è di proprietà del Santos, ma ha il contratto in scadenza il 31 dicembre prossimo. Il Napoli sta valutando la strategia migliore per battere la concorrenza dell’Atletico Madrid, per esempio, che non è indifferente alle qualità del giovane centravanti, campione del Mondo Under 17 con la nazionale carioca, nel 2019.

Kaio Jorge: è considerato il nuovo Neymar

“E’ un attaccante di talento, Kaio Jorge. Ha appena 19 anni ed è già una star del calcio brasiliano. Il suo talento non ha lasciato indifferente Giuntoli che non vorrebbe perderlo. Kaio Jorge è considerato il nuovo Neymar, è rapido nel trattare il pallone ed ha le caratteristiche di un attaccante centrale, anche se spesso viene impiegato da esterno, proprio come il fuoriclasse de Psg. Il suo profilo, inoltre, rientra nei parametri imposti dalla proprietà: è giovane e talentuoso, fisicamente ben piazzato e pronto per lasciare il Brasile per la serie A”

Kaio Jorge al Napoli, le due opzioni

Il Napoli valuta due opzioni per chiudere la trattativa ed assicurarsi Kaio jorge