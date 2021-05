Kajo Jorge al Napoli: venerdì arrivano gli agenti. I dettagli, c’è un problema da risolvere

Ci sono novità importanti per Kajo Jorge al Napoli. Pezzo pregiato del calciomercato estivo l’attaccante brasiliano del Santos piace molto alla società di Aurelio De Laurentiis che sta valutando l’ipotesi acquistare il cartellino. La trattativa sta per entrare nel vivo e ci sono dei segnali che non possono essere sottovalutati. Secondo quanto riferisce Tuttomercatoweb gli agenti di Kajo Jorge saranno a Napoli entro venerdì.

Kajo Jorge è molto cercato sul mercato anche perché il 31 dicembre 2021 scade il suo contratto con il Santos e non c’è rinnovo. Il prezzo del cartellino a questo punto sarebbe inferiore. Secondo quanto fanno sapere i colleghi di Tuttomercatoweb il vero problema sarà convincere il Santos a far partire Kajo Jorge prima che finisca la stagione. In ogni caso la trattativa sembra ben avviata, con il Napoli che sta capendo se può inserirsi immediatamente e prendere subito il calciatore, oppure dovrà ancora pazientare. L’arrivo degli agenti è sicuramente un’ottima notizia, perché indica la volontà degli azzurri di fare sul serio per un calciatore di cui si parla un gran bene in Brasile.

Kajo Jorge è sicuramente uno dei profili preferiti da Aurelio De Laurentiis. Il patron del Napoli predilige quei calciatori che possono essere degli ottimi elementi per nell’immediato ma che hanno un ampio margine di crescita nel futuro. Per informazioni chiedere di Victor Osimhen e Fabian Ruiz.