Don Balon – Napoli beffato, una squadra anticipa tutti per Kaio Jorge

Il nome di Kaio Jorge era stato avvicinato più volte a quello del Napoli, ma il calciomercato è sempre imprevedibile. Nonostante più operatori di mercato dessero il calciatore molto vicino alla società partenopea, c’è una società spagnola che sembra aver anticipato tutti. Secondo Don Balon l’Atletico Madrid ha già messo le mani su Kaio Jorge, con il calciatore che ha già dato la sua parola per trasferirsi Liga nella prossima stagione. I colchoneros a questo punto hanno anticipato praticamente tutti per la corsa a Kaio Jorge, che piace non solo al Napoli ma anche a Barcellona, Real Madrid, Juventus e Milan.

In ogni caso il Napoli resta molto attivo sul calciomercato. Aurelio De Laurentiis ha la priorità di dare un nuovo allenatore alla formazione partenopea, ma le manovre di mercato sono sempre in atto, sia in entrata che in uscita. I nome di Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly sono sempre quelli maggiormente chiacchierati per quanto riguarda il mercato in uscita. Mentre in entrata si parla sempre di Mattia Zaccagni, anche se nelle ultime ore sono usciti fuori i nome di Depay e Calhanoglu. Secondo Sky, però, questi due calciatori non hanno grandi possibilità di andare a Napoli. Anzi, l’olandese sembra già molto vicino al Barcellona.