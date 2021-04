Koulibaly e Fabian Ruiz potrebbero lasciate Napoli. De Laurentiis spera nella qualificazione Champions per rimpinguare le casse del Napoli messe a dura prova dalla crisi. Il Club azzurro può contare su una riserva di 120 milioni di Euro, accantonata grazie alla gestione finanziaria del produttore cinematografico. Secondo quanto riposta l’edizione odierna della Gazzetta dello sport, il patron del Napoli in ogni caso avrebbe deciso di abbattere il monte ingaggi e affidarsi a giocatori giovani e di prospettiva.

NAPOLI, KOULIBALY E FABIAN RUIZ AI SALUTI

“De Laurentiis, dovrà affrontare due questioni in uscita che riguardano Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz. Entrambi hanno fatto sapere al presidente di voler fare nuove esperienze e non è escluso che possano essere ceduti al miglior offrente. La vendita del difensore, per esempio, andrebbe a sistemare il bilancio, oltre ai 50- 60 milioni che si prevedono d’incassare per la cessione. Inoltre c’è da considerare anche l’abbattimento della voce stipendi che verrebbe alleggerita di 12 milioni di euro lordi (6 netti), che rappresentano gli emolumenti annuali del difensore”.

INSIGNE IN BILICO

Secondo la Gazzetta, oltre a Koulibaly e Fabian Ruiz, potrebbero lasciare il Napoli anche altri “big”. Maksimovic e Hysaj sono in scadenza e hanno fatto sapere di non voler rinnovare, in bilico resta il futuro di Capitan Insigne: