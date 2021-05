Caos agenti – “Pressioni su Kulusevski, Castrovilli e Scamacca per cambiare procuratore”

E’ caos nel calcio italiano e tra gli agenti di calcio. Secondo quanto riportato da calciomercato.com c’è una guerra in atto tra i procuratori di calcio. Al centro della vicenda ci sono tre giocatori: Dejan Kulusevski, Gaetano Castrovilli e Gianluca Scamacca. L’attaccante del Genoa è passato da poco alla World Soccer Agency di Alessandro Lucci, con gli altri due che potrebbero seguire ben presto Scamacca nel cambio di scuderia.

Caos agenti – le accuse

In questo contesto escono fuori delle accuse importanti. In pratica altri procuratori mettono in evidenza le “modalità discutibili con e quali i loro assistiti sono passati e stanno per passare con Lucci”. Secondo quanto riportato dal portale specializzato in calciomercato, gli agenti dei tre calciatori coinvolti accusano che i loro assistiti avrebbero subito “pressioni da alcuni loro compagni di squadra per cambiare procura; e c’è addirittura chi sostiene che siano coinvolti anche personaggi del calcio legati ad ambienti istituzionali”. Una vicenda a tinte fosche su cui va fatta sicuramente chiarezza e con L’assoagenti che sta decidendo se e come intervenire. Certo il caos agenti non fa bene ad un calcio oramai malato, recentemente scosso dalle carriere ‘facili’ di alcuni arbitri in Serie B. Un calcio in cui si cerca di creare una Superlega per cercare di ripianare milioni di debiti, con il minimo sforzo.