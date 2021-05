Superlega – “Due anni di squalifica per Juventus, Milan, Barcellona, Inter e Real Madrid”

Due anni di squalifica dalla Champions League per Juventus, Milan, Barcellona, Inter e Real Madrid, è questo il provvedimento che vuole prendere la Uefa. Tutte le squadre che sono ancora coinvolte nel progetto Superlega resteranno fuori per due anni dalle competizioni europee: quindi Champions League ed Europa League. Aleksander Ceferin, a capo della Uefa, aveva promesso sanzioni per coloro continuavano a sostenere il progetto di un nuovo format di calcio ed a quanto pare sta mantenendo le promesse. Secondo il media americano, negli ultimi 10 giorni la Uefa ha avuto contatti con i 12 club fondatori della fallita Superlega e ha trovato un accordo, per una penalità di minor entita’ e la volontà di non andare avanti con la creazione del campionato d’élite, con tutti i club inglesi e l’Atletico Madrid. Non con gli altri.

Real Madrid, Barcellona, Juventus, Milan e Inter rischiano ancora la squalifica e ‘l’esclusione dalla Champions League ed Europa League perché non hanno trovato ancora l’accordo con la Uefa e sono ancora ancorati al progetto Superlega. In questo gruppo di squadre solo l’Inter è quella più vicina a trovare l’intesa con la Uefa. Ora bisognerà attendere la mossa di Florentino Perez ed Andrea Agnelli, ovvero i due presidenti che maggiormente si sono esposti mediaticamente dopo la creazione della Superlega e che ancora continuano a credere nel progetto del calcio solo per ricchi.