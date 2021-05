Il Psg corteggia Fabian Ruiz ed ha chiesto al Napoli il suo valore di mercato. Il club francese appena escluso dalla Champions League non arretra di un passo e nonostante non abbia raggiunto l’obiettivo della finale è pronto comunque ad investire pesantemente sul mercato. Ma Fabian Ruiz per il Napoli è uomo imprescindibile. Come scrive Corriere dello Sport è diventato uomo d’ordine, ma anche diga e realizzatore di qualche gol. Insomma un giocatore moderno, capace di prendere per mano il centrocampo azzurro. Ed anche se qualcuno lo definisce ‘lento’ compensa tutto con la velocità delle idee ed una tecnica sopraffina. Ha solo il sinistro, pazienza, basta e avanza per fare delle giocate fantastiche. Nel corso del tempo ha imparato anche a difendere, si è adattato ad un centrocampo a due che non era proprio nelle sue corde ed ha pure margini di miglioramento.

Calciomercato Fabian Ruiz: offerta da 50 milioni di euro

Il Psg si sta informando sul valore di Fabian Ruiz con il Napoli, ma il club azzurro non ha intenzione di cedere facilmente. Si, perché un giocatore così non si lascia partire a cuore leggere. Serve un’offerta concreta, di quelle a cui non si può rinunciare. Il quotidiano sportivo ricorda come durante lo scorso calciomercato estivo sia stato l’Atletico Madrid a presentare un’offerta da 50 milioni per Fabian Ruiz. Gli spagnoli tentarono il tutto per tutto a poche ore dalla chiusura del calciomercato ed allora De Laurentiis decise di non cedere il calciatore, anche perché riteneva l’offerta non idonea. Su queste basi allora c’è da credere che se il Psg vuole Fabian Ruiz allora deve presentare un’offerta almeno da 60 milioni di euro. Lo spagnolo ha un contratto blindato fino al 2023, quindi chiunque lo voglia deve rispondere adeguatamente alle richieste partenopee. E’ vero c’è la crisi, ma il prezzo dei campioni difficilmente si riduce.