Zazzaroni ‘provoca’ Ancelotti: “A Napoli ti fece fuori De Laurentiis”

C’è José Mourinho tra gli argomenti principali dell’intervista di Ivan Zazzaroni con Carlo Ancelotti su Corriere dello Sport. L’ex allenatore del Napoli ha parlato a lungo dell’approdo dello Special One nella Capitale, sponda giallorossa. Durante l’intervista però si fa un passaggio sul Napoli, mettendo in relazione l’arrivo di Ancelotti in azzurro con quello di Mourinho a Roma.

L’arrivo di Mourinho alla Roma può essere paragonato al tuo passaggio al Napoli?

“Ci devo pensare”

In entrambi i casi il palmares del tecnico era ed è notevolmente più ricco di quello del club. Altra coincidenza, nient’affatto casuale: sia tu che lui avete fatto le cose di nascosto.

“Allora si, può essere. Alla fine conta la voglia che uno ha di allenare. Stare fermi a lungo non piace a nessuno, il desiderio è sempre quello di ritrovare il campo. Roma e Napoli, poi, sono piazze importanti. Come ogni azienda che si rispetti, anche nel calcio il risultato finale deve essere rapportato alle aspettative iniziali. Ci sono squadre che hanno l’obbligo dello scudetto e altre che puntano a entrare tra le prime quattro, altre ancora si pongono un solo obiettivo: mantenere la categoria“.

A Napoli ti fece fuori De Laurentiis

“Non è esatto. E comunque non aggiungo altro, non ha più importanza, e tu non fare il furbo“.