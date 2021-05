Napoli in Champions League: tutte le combinazioni con Milan e Juventus

Napoli padrone della qualificazione Champions League, ci sono diverse combinazioni per gli azzurri ma la squadra di Gattuso deve vincere col Verona per stare tranquilla. Se il Napoli vince domenica con il Verona è sicuro di qualificarsi alla prossima Uefa Champions League per la stagione 2021/22. Gli azzurri stanno giocando l’accesso alla competizione europea con Milan e Juventus, mentre Inter e Atalanta sono già sicure disputarla. La 38^ giornata di Serie A emetterà questo verdetto e dunque gli ultimi 90′ saranno decisivi per le speranze dei tre club.

Corsa Champions League: Milan, Juventus e Napoli per due posti

Il pareggio del Milan in casa con il Cagliari ha del clamoroso. I rossoneri potevano già qualificarsi alla Champions League ma dovranno giocarsi tutto nell’ultima giornata di campionato. Attualmente la classifica recita: Milan e Napoli a 76 punti al terzo e quarto posto, con la Juventus ad inseguire al quinto posto a 75 punti. Dunque Milan e Napoli si qualificano alla Champions League se vincono le rispettive partite.

Sulla carta il Napoli ha la gara più semplice. Domenica 23 maggio allo stadio Diego Armando Maradona il Napoli ospita il Verona già salva e con nulla da chiedere al campionato. Mentre il Milan giocherà fuori casa con l’Atalanta, che pure è già sicura di giocare nell’Europa dei grandi. Nonostante tutto il Napoli ha potuto constatare che vincere contro squadre già salve non è semplice. La Fiorentina ha venduto cara la pelle e sicuramente anche il Verona farà lo stesso, così come ha sottolineato anche De Laurentiis in un tweet.

Napoli, Milan e Juventus: le combinazioni per la Champions

Ecco tutte le soluzioni possibili per Napoli, Milan e Juve di accedere alla Champions League: