Fiorentina-Napoli, De Laurentiis: “Grande vittoria! ma non è ancora finita”

Fiorentina-Napoli-0-2, il risultato sorride alla squadra di Gattuso che resta in piena corsa Champions e supera la Juventus.

“Grande vittoria! Ma massima concentrazione perché non è ancora finita! Forza Napoli sempre.”. È il commento tramite twitter di Aurelio De Laurentiis.

Il presidente del calcio Napoli ha prontamente commentato la vittoria azzurra dopo il triplice fischio di Fiorentina-Napoli, vinta per 2-0 dalla squadra di Gattuso grazie alle reti di Insigne e Zielinski.

Grande vittoria! Ma massima concentrazione perché non è ancora finita! Forza Napoli sempre #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) May 16, 2021

Con questa vittoria il Napoli resta padrone del suo destino in vista della corsa Champions: con una vittoria all’ultima giornata contro l’Hellas Verona la qualificazione sarebbe indipendente dai risultati delle avversarie. La squadra di Gattuso è momentaneamente terza in classifica, a un punto dalla Juventus e dal Milan che affronta il Cagliari.