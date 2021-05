Fiorentina-Napoli 0-2. Gli azzurri vincono la prima gara della domenica, valida per il penultimo turno di Serie A. Azzurri più vicini alla Champions, abili a vincere una gara a dir poco tesa nel secondo tempo e rispondere così al successo della Juventus nel Derby d’Italia. A dare il vantaggio al Napoli è stato Insigne, su calcio di rigore (parato da Terracciano e ribadito in rete), dunque gli ospiti hanno siglato il raddoppio con la conclusione di Zielinski (servito da Insigne) deviata in porta dallo sfortunato Venuti.

Inizialmente il goal è stato assegnato a Zielinski, ma in seguito la Lega ha deciso per l’autorete di Venuti: la conclusione del polacco sarebbe infatti terminata probabilmente fuori, ma il colpo subito è stato decisivo nello spiazzare Terracciano per il 2-0 esterno.

L’incredibile coincidenza con quello che successe nella stagione d’oro di Sarri (sfida decisiva a Firenze di domenica dopo un sabato con un Juve-Inter ricco di polemiche arbitrali) stavolta ha avuto un finale diverso: gli azzurri non si sono smarriti in albergo, anzi probabilmente proprio lì hanno trovato la giusta concentrazione e la giusta determinazione per portare a casa i tre punti che li avvicinano al traguardo tanto caro al presidente De Laurentiis.

I video dei gol Fiorentina-Napoli 0-2

RIGORE INSIGNE

AUTOGOAL DI VENUTI