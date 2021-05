Juve– Inter, Calvarese e quel record di cui nessun parla

Quanto combinato da Calvarese in Juventus – Inter non meraviglia più di tanto. Era nell’aria che l’arbitro teramano ci avrebbe regalato un’altra pagina nera dell’arbitraggio italico. Bastava dare una scorsa al web subito dopo le designazioni di Rizzoli per rendersi conto di quanto il popolo di internet sia bene edotto su determinate scelte AIA. Tutti i commenti non lasciavano presagire nulla di buono per l’Inter, ma soprattutto per il Napoli. Il mix con Irrati ha fatto il resto. Non a caso Juventus – Inter entra d’impeto fra i fatti e misfatti del gioco del calcio. Gianpaolo Calvarese ha un record speciale: ha diretto 14 volte i bianconeri in campionato e i bianconeri non hanno mai perso, riportando 13 vittorie ed 1 pareggio. Ecco il dettaglio.

1. Juventus – Cagliari, 1 – 1. 11 maggio 2013, XXXVII giornata 2012 – 2013.

2. Juventus – Udinese, 1 – 0. 1 dicembre 2013, XIV giornata 2013 – 2014.

Mancano i cartellini gialli per Tevez (clamoroso il fallo su Domizzi rimasto impunito) e Marchisio (72’) per l’intervento ai danni di Badu. Al 65’ è negato un rigore agli ospiti quando Vidal travolge Badu.

3. Juventus – Palermo, 2 – 0. 26 ottobre 2014, VIII giornata 2014 – 2015.

Calvarese chiude la partita al 64’ convalidando il gol di Llorente palesemente irregolare. Calvarese, insieme a Iori, nella stessa azione riesce a sbagliare tre volte a vantaggio della Juventus. Assegna il corner ai bianconeri non rilevando la netta posizione di fuorigioco di Llorente.

Sugli sviluppi del calcio d’angolo inesistente, da buona posizione non vede Chiellini abbattere Andelkovic e sul colpo di testa di Llorente non riesce ad accorgersi che Tevez in fuorigioco ed in spaccata cerca di colpire ripetutamente il pallone, interferendo vistosamente con il portiere Sorrentino in uscita.

Negato anche un rigore al Palermo per fallo di Chiellini ai danni di Andelkovic in area juventina. Graziato anche Marchisio che non subisce la seconda ammonizione per fallo su Dybala a pallone lontano.

4. Juventus – Verona, 3 – 0. 6 gennaio 2016, XVIII giornata 2015 – 2016.

5. Juventus – Empoli, 1 – 0. 2 aprile 2016, XXXI giornata 2015 – 2016.

Nell’economia della gara manca l’espulsione di Zaza per le plateali proteste ed insulti all’arbitro.

6. Cagliari – Juventus, 0 – 2. 12 febbraio 2017, XXIV giornata 2016 – 2017.

Al 10’ è negato un rigore al Cagliari sul punteggio di 0 a 0. Calvarese e l’addizionale Rocchi non vedono la spinta di Alex Sandro ai danni di Dessena. La prima rete di Higuain è viziata dalla posizione irregolare dello juventino. Sbaglia molto Calvarese sul piano disciplinare e tutto a vantaggio della Juventus.

Calvarese abbocca a tutte le sceneggiate di Cuadrado; clamorose le simulazioni al 23’ e 36’. Calvarese compie un altro capolavoro al 27’ quando s’inventa l’ammonizione di Barella sull’ennesima sceneggiata di Cuadrado; Barella prende solo il pallone.

Al 32’ è graziato invece Marchisio che blocca la ripartenza cagliaritana con un fallo di mani.

43’ è graziato Marchisio col cartellino giallo per un fallaccio sulla caviglia di Dessena; lo juventino andava espulso. Calvarese chiude la partita al 67’ con la gratuita espulsione di Barella. Barella subisce il secondo cartellino giallo per fallo su Pjanic.

Calvarese e Banti la combinano grossa

7. Juventus – Genoa, 4 – 0. 23 aprile 2017, XXXIII giornata 2016 – 2017.

8. Cagliari – Juventus, 0 – 1. 6 gennaio 2018, XX giornata 2017 – 2018.

Il torneo 2017 – 2018 è da annoverarsi fra i più scandalosi della storia del calcio, anche per lo scudetto scippato al Napoli di Sarri. Nonostante l’utilizzo del mezzo tecnologico a disposizione gli arbitri di Nicchi e Rizzoli ne combineranno di tutti i colori.

Calvarese e Banti (al VAR) salvano la Juventus da una sicura disfatta. La rete vincente scaturisce da un grave fallo di Benatia su Pavoletti non segnalato da Calvarese e Banti. Nei pressi dell’area di rigore juventina Benatia abbatte Pavoletti con una gomitata, ma Calvarese a pochi passi fa incredibilmente continuare il gioco e la Juventus segna.

C’era l’espulsione di Benatia, ma comunque Calvarese e Banti la combinano grossa perché il gioco va fermato per i colpi al viso. I due arbitri di Rizzoli chiudono la partita ignorando la parata di Bernardeschi; oltre il rigore c’era anche il cartellino giallo per il già ammonito giocatore bianconero.

9. Empoli – Juventus, 1 – 2. 27 ottobre 2018, X giornata 2018 – 2019.

I toscani dominano ma alla fine si devono arrendere a Calvarese. Al 43’ Calvarese giudica involontario il mani di Bonucci su tiro di Zajc. Sul punteggio di 1 a 0 per l’Empoli, Calvarese regala un rigore alla Juventus per presunto fallo di Dybala su Bennacer e Ronaldo pareggia dal dischetto al 53’.

70’ passa addirittura in vantaggio la Juventus con Ronaldo, ma Calvarese suda le famose sette camicie per tenere il risultato.

Al 91’ compie un vero capolavoro Calvarese quando ferma Krunic in azione pericolosa ai limiti dell’area bianconera per un fallo non commesso su Barzagli; nella circostanza scatta il classico cartellino giallo per le sacrosante proteste di Uçan che indicava il tuffo dello juventino.

Nell’economia della gara e del campionato mancano le espulsioni di Dybala, già ammonito, per fallo su Pasqual e di Bentancur, già ammonito, per fallo su Krunic.

Rizzoli premia Calvarese come IV uomo per Fiorentina – Roma alla giornata seguente e alla XII gli fa dirigere anche Sassuolo – Lazio.

10. Bologna – Juventus, 0 – 1. 24 febbraio 2019, XXV giornata 2019 – 2020.

11. Genoa – Juventus, 1 – 3. 30 giugno 2020, XXIX giornata 2019 – 2020.

12. Parma – Juventus, 0 – 4. 19 dicembre 2020, XIII giornata 2020 – 2021.

13. Cagliari – Juventus 1 – 3. 14 marzo 2021, XXVII giornata 2020 – 2021.

Nelle ultime tre gare di campionato è la terza volta che non è espulso un giocatore della Juventus. Ronaldo segue, solo per il momento, Alex Sandro (Juventus – Lazio, XXVI) e Frabotta (Juventus – Spezia alla XXV).

Il fallaccio compiuto su Cragno al 12’ è da cartellino rosso ma Calvarese estrae il semplice cartellino giallo. Ronaldo segnerà le altre due reti bianconere. Sulla mancata espulsione di Ronaldo stupisce il mancato intervento di Chiffi al VAR.

14. Juventus – Inter, 3 – 2. 15 maggio 2021, XXXVII giornata 2020 – 2021.

Nulla che già non si sappia di quanto combinato da Calvarese in compagnia di Irrati al VAR. Ne è già in fermento il web. Due rigori regalo, le mancate espulsioni di Kulusevski e Chiellini, con tanto altro, non avrebbe lasciato speranze ad alcuno.

