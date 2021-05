“Il rigore dato alla Juventus getta un’ombra inquietante sulla Serie A”

Come ha fatto Calvarese a concedere il rigore alla Juventus? Se lo sta chiedendo tutta Italia. Si, tutta perché anche molti juventini lo stanno facendo, vedi l’esempio di Del Piero che parla nettamente di rigore inesistente. Insomma solo l’arbitro di Juventus-Inter ha visto il fallo di Perisic, tutto il resto del mondo ha visto che è Cuadrado a infilare il piede tra le gambe dell’avversario. E’ incredibile come un arbitro, con tutto l’ausilio della tecnologia, possa concedere quel rigore alla Juventus. C’è chi pensa alla malafede, perché tutti, ma proprio tutti, hanno visto che è Cuadrado a colpire Perisic e non viceversa.

Rigore Juventus: il commento di Varriale

Anche il giornalista Rai, Enrico Varriale commenta il rigore concesso alla Juventus da Calvarese e scrive su twitter: “Quello che combina Calvarese, salvato più volte dal Var Irrati, sul rigore decisivo, su cui il fallo lo commette Cuadrado, getta un’ombra inquietante sulla Serie A“.