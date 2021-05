La festa del Napoli a Firenze con la Fiorentina sa di liberazione. C’è ancora una partita da giocare questo è vero, lo ha ricordato pure Aurelio De Laurentiis: “Non è finita”. Basta guardare la partita del Milan con il Cagliari per capire che la buccia di banana può essere sempre pronta per uno scivolone. Ma dopo una partita sempre in controllo, ma con un carico di ansia incredibile, in cui il Napoli ha colpito anche due pali, la gioia a termine del match è più che giustificata. Per conferme chiedere a Nikita Contini, portiere che ha incarnato la gioia e voglia di ogni tifoso del Napoli che avrebbe voluto correre quel campo per abbracciare ogni giocatore dopo il gol di Zielinski.

Festa Napoli: sogno Champions League

La vittoria con la Fiorentina ha aggiunto un altro tassello verso la conquista della qualificazione alla Champions League del Napoli per la stagione 2021/22. Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport: