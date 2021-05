Il Napoli affronta il Verona nell’ultima partita del campionato di serie A. Gli azzurri sono chiamati alla vittoria per conquistare un posto nelle prossima Champions League. In casa Napoli tiene banco la questione allenatore, Gattuso, domenica sera al Maradona potrebbe conquistare la qualificazione in Champions e salutare la piazza aazzurra. Al suo posto De Laurentiis starebbe pensando a Massimiliano Allegri e a Luciano Spalletti.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno i calciatori del Napoli sarebbero pronti a manifestazione per la permanenza di Gennaro Gattuso: “Un gruppo che ha stabilito negli ultimi mesi un rapporto di forte empatia, lo ha seguito nella cura dei dettagli. È riuscito a dimostrare, forse per la prima volta, di aver conquistato maturità“.

“Domenica sera al Maradona, nel caso di risultato positivo e dunque di accesso alla Champions, potrebbe esserci una manifestazione forte e anche plateale a favore dell’allenatore. Gattuso non si è lasciato condizionare da nulla, nel bene e nel male“. Il quotidiano conclude in merito al possibile gesto in favore di Rino Gattuso che nei mesi più difficili non ha perso il controllo della situazione e riportato la squadra nei piani alti della classifica.