Alfonso De Nicola, quella sera del 2018 si trovava con la squadra partenopea in albergo a Firenze. L’ex medico del Napoli, ai microfoni di radio CRC, ha raccontato quanto avvenne quella sera, quando la Juventus batteva con l’aiuto dell’arbitro l’Inter. Ecco le parole del dottor De Nicola:

” Come si fa a dimenticare la sera del 28 aprile 2018. In albergo a Firenze avrei voluto sfasciare tutto. Al vantaggio della Juventus in casa dell’Inter sta sfumando il lavoro di tanti anni. Ero chiuso in camera mia e sentivo le urla dei ragazzi. Un vero peccato. Eravamo tutti in albergo a Firenze in attesa di giocare il giorno dopo contro la Fiorentina. Io vidi Inter-Juventus chiuso in camera mia. Al vantaggio decisivo dei bianconeri volevo sfasciare tutto. Stava sfumando il lavoro di tanti anni. Sentivo le urla dei ragazzi. C’era tanta delusione“.

” Gattuso è una persona intelligente e per questo motivo credo che andrà via. Qualora restasse, tra pochi mesi si ritroverebbe di nuovo nell’occhio del ciclone. Non credo a un ritorno di Sarri perché a De Laurentiis le minestre riscaldate non piacciono. Se fossi nel presidente prenderei Allegri. E’ un vincente nato. Prima vince e poi parla“, ha concluso De Nicola.

