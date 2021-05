Gazzetta – Fiorentina-Napoli: il grafico delle probabili formazioni

Fiorentina-Napoli è il match valido per la 37^ giornata di Serie A, allo stadio Franchi di Firenze alle 12.30 si sfideranno due formazioni con ambizioni totalmente diverse. I toscani praticamente non hanno più nulla da chiedere al campionato, mentre il Napoli è in piena lotta per la Champions League. In ogni caso il tecnico dei partenopei non vuole assolutamente cali di concentrazione, sicuro che la Fiorentina non regalerà nulla. La penultima giornata di campionato può essere decisiva, dato che sabato 15 maggio si affrontano Juventus e Inter, con i bianconeri in lotta con il Napoli per una posizione Champions.

Qui Fiorentina – Iachini deve fare a meno del portiere Dragowski e si affida a Terracciano. Nel 3-5-2 il tecnico dei toscani punta su Milenkovic-Pezzella-Caceres in difesa. Venuti e Biraghi saranno gli esterni di centrocampo, mentre in mezzo agiranno Bonavetura, Pulgar e Castrovilli. In attacco non psi può rinunciare Vlahovic che farà coppia con Ribery.

– La formazione del Napoli che affronta la Fiorentina è quasi già fatta. Gli unici dubbi per il tecnico dei partenopei sono relativi ai ballottaggi tra Meret-Ospina e Hysaj-Mario Rui. Il portiere italiano è favorito sul colombiano, mentre il terzino albanese è nettamente in vantaggio sul collega portoghese. Sicuri del posto i centrali di difesa che saranno Manolas e Rrahmani, esterno basso di destra sarà Di Lorenzo. A centrocampo rientra Demme con Fabian Ruiz. Sulla trequarti offensiva ci saranno Lozano, Zielinski e Insigne. Punta centrale Osimhen. Insigne sempre in campo: è il leader del Napoli

