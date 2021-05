Gazzetta – Napoli in Champions League in anticipo: ecco come

Il Napoli con una giornata di anticipo in Champions League è possibile. La 37^ giornata di campionato di Serie A potrebbe essere decisiva, senza attendere l’ultima. Gli azzurri di Gennaro Gattuso devono sperare in un risultato favorevole da Inter-Juventus, con i nerazzurri che hanno già vinto lo scudetto mentre i bianconeri si giocano la qualificazione alla Champions League con Milan, Atalanta e Napoli.

Il Napoli potrebbe conquistare anticipatamente la qualificazione alla Champions League con una sola combinazione. Tutto dipende dal risultato finale di Juventus-Inter che si gioca sabato 15 all’Allianz Stadium. Se la Juventus non dovesse vincere con l’Inter e il Napoli dovesse battere la Fiorentina allora avrebbe tre punti di vantaggio sui bianconeri. Come sottolinea Gazzetta con questa combinazione di risultati e con il Napoli che ha 8 reti di vantaggio rispetto alla Juventus (gli scontri diretti sono in parità ndr) allora la qualificazione Champions per il Napoli può arrivare in anticipo.

In ogni caso per il Napoli c’è un solo obiettivo: vincere con la Fiorentina che non ha più nulla da chiedere al campionato. Gli azzurri giocheranno con la formazione tipo, con il rientro di Demme e con soli due ballottaggi per il tecnico Gattuso. Vincere con la Fiorentina è fondamentale, anche perché all’ultima giornata il Napoli affronta il Verona in casa, altra squadra che ha già raggiunto l’obiettivo della salvezza.