Ritorna Demme, due ballottaggi per Gattuso. Il tecnico vuole solo una cosa

Vincere è questo l’unico obiettivo che ha il Napoli che gioca domenica 16 maggio 2021 alle 12.30 con la Fiorentina. Gennaro Gattuso è iper concentrato e chiede lo stesso ai suoi uomini. Mancano 180 minuti alla fine della stagione ed il traguardo Champions League è veramente ad un passo. Il Napoli si gioca le chance di partecipare all’Europa dei grandi ed il prossimo turno sembra essere decisivo, anche perché sabato andrà in scena Juventus-Inter. I nerazzurri hanno già vinto lo scudetto, ma dalle parti di Milano fanno sapere che Antonio Conte non voglia mollare assolutamente nulla, soprattutto contro la sua ex squadra che lo ha scaricato.

Napoli: la formazione anti Fiorentina

Intanto Gattuso sembra avere già in mente la formazione che sfiderà la Fiorentina nella prossima giornata di campionato. Il tecnico ha due soli dubbi: ballottaggio tra Meret e Ospina e quello tra Hysaj e Mario Rui. Il portiere italiano è favorito rispetto a quello colombiano, mentre in difesa Hysaj è in netto vantaggio sul collega portoghese. La difesa si completa con Manolas-Rrahamani centrali e Di Lorenzo a destra. A centrocampo ritorna Demme al fianco di Fabian Ruiz. In attacco Lozano parte ancora titolare, sicuri di un posto anche Zielinski, Insigne e Osimhen.

Napoli (4-2-3-1): Merert; Di Lorenzo; Manolas, Rrahmani, Hysaj; Demme, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen.