De Paul-Napoli, De Laurentiis accelera. Spunta una novità nella trattativa

Il Napoli vuole De Paul. Il centrocampista dell’Udinese piace al patron azzurro. L’argentino è finito anche nel mirino di Milan, Inter e Juventus. Proprio i rossoneri hanno proposto il cartellino di Jens Petter Hauge più un conguaglio economico.

De Paul, che i Pozzo valutano 40 milioni, ha impressionato la dirigenza azzurra, nell’ultima partita disputata allo stadio Diego Armando Maradona. De Laurentiis e Pozzo ne avevano già parlato, ma ora il Napoli secondo le ultime indiscrezioni sembra essere passata in vantaggio rispetto alla concorrenza,

NAPOLI SU DE PAUL: ADL ACCCELERA

Secondo quanto raccolto dalla redazione de Lebombedivald.it: “Il Napoli sarebbe in pole De Paul. La dirigenza dell’Udinese ha apprezzato la strategia del Napoli per il classe 1994, che ha prima avviato una trattativa ufficiale, anziché contattare l’entourage del calciatore. Ad oggi, il club azzurro sembra essere in netto vantaggio sulla concorrenza. Sempre secondo le notizie raccolte, potrebbero anche essere inserite contropartite per far abbassare l’esborso economico.

Inoltre, ci sarebbe il pieno gradimento dell’argentino, che sarebbe entusiasta di sbarcare alle falde del Vesuvio e continuare il connubio storico tra Napoli e Argentina. Il Napoli non molla Rodrigo De Paul ma accelera: un nuovo argentino pronto a vestire azzurro?