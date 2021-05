Fedele: “Juventus-Inter e Fiorentina-Napoli, ecco come finiranno”

Juventus-Inter e Fiorentina-Napoli, Enrico Fedele pronostica il risultato delle due partite. Il Napoli ha un punto di vantaggio sulla squadra bianconera. Pirlo dovrà vedersela con l’Inter di Conte. I campioni d’Italia hanno promesso battaglia. Il Napoli di Gattuso è atteso a Firenze partita che rievoca un brutto ricordo nei tifosi azzurri.

Enrico Fedele, ex procuratore dei fratelli Cannavaro, ai microfoni di Televomero ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Io penso che la Juventus batterà l’Inter, ma il Napoli supererà a sua volta la Fiorentina. Io sono tranquillissimo e mi proietto già alla prossima stagione anche perché sono convinto che le motivazioni dei viola non saranno certamente paragonabili a quelle dei campani che si giocano un obiettivo importante come la qualificazione in Champions”.

