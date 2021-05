Napoli sulla stella dello Sporting Lisbona, il Manchester City si inserisce

Il Napoli ha una concorrente agguerrita per Nuno Mendes ed il Manchester City di Guardiola. Insomma non un club semplice da battere, soprattutto dal punto di vista economico. Nonostante la crisi economica il club inglese ha una potenza di fuoco non indifferente. Secondo A Bola il Manchester City si è fiondato su Nuno Mendes, stella dello Sporting Lisbona che infiammerà la prossima sessione di calciomercato. L’esterno sinistro della Nazionale portoghese ha una clausola rescissoria da 70 milioni di euro ed anche il Napoli sta monitorando la situazione.

Mercato Napoli: due difensori della Spagna

Intanto il calciomercato del Napoli è in evoluzione e qualora non ci fosse la possibilità di arrivare a Nuno Mendes si punterebbe con forza Pedraza del Villareal. L’esterno mancino di 25 anni, piace molto al club azzurro che ha necessità di fare mercato proprio per quanto riguarda il ruolo di esterno basso di difesa. Il Napoli sta valutando la situazione prima di affondare il colpo, inoltre il Villareal deve giocare una finale di Europa League e quindi ogni discorso è rimandato tra qualche settimana. Con l’imminente addio di Mario Rui e le condizioni precarie di Ghoulam il Napoli ha necessariamente bisogno almeno di un terzino sinistro. Il club di De Laurentiis è già a lavoro per trovare una soluzione, anche se l’ultima parola potrebbe spettare al nuovo allenatore del Napoli.