Gazzetta – Napoli su Pedraza e Pau Torres del Villariale, la situazione

Il calciomercato del Napoli si tinge di giallo con l’interesse per Pedraza e Pau Torres Secondo Gazzetta dello Sport il club partenopeo sta monitorando a fondo i due difensori che giocheranno la finale di Europa League col Villareal, sfidando il Manchester di Cavani. Le relazioni dello scouting partenopeo per Pedraza, esterno sinistro di 25 anni sono più che positive. Il calciatore ha un contratto che scade nel 2025 con il Villareal. Secondo quanto scrive il quotidiano in rosa al Napoli piace Pedraza e sta monitorando anche Nuno Tavares, giovane talento del Benfica che piace pure alla Roma. Su Pedraza, invece, c’è da tempo l’Atalanta.

Oltre a Pedraza l’altro nome per il Napoli è quello di Pau Torres. Il difensore 24enne sta disputando un’ottima stagione col Villareal con Albiol. Secondo Gazzetta è stato fissato anche un prezzo base per il cartellino di Pau Torres ed è di 30 milioni di euro. Il Nazionale spagnolo è finito sul radar del Napoli ma piace pure al Real Madrid ed al Manchester United. Sicuramente la concorrenza dei due club non è facile da controbattere, ma il Napoli se dovesse qualificarsi per la Champions League avrebbe sicuramente un’arma in più per convincere i due calciatori a trasferirsi in azzurro.

Video – come giocano Pau Torres e Pedraza