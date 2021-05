Napoli, la lista degli incedibili di De Laurentiis: c’è anche Lorenzo Insigne

Aurelio De Laurentiis compone la lista degli incedibili del suo Napoli: Lorenzo Insigne, Victor Osimhen, Piotr Zielinski e Hirving Lozano, non si toccano, lo scrive Corriere dello Sport. Ovviamente bisogna difendersi dagli assalti delle squadre che, anche in momento di crisi, hanno possibilità di spendere. Nel caso di Insigne, inoltre, bisogna trovare l’accordo per il rinnovo di contratto. L’attaccante del Napoli va in scadenza a giugno del 2022, ha voglia di restare ma ha voluto rimandare ogni discorso a fine stagione. La volontà del calciatore è determinante e quindi filtra grande ottimismo sulla possibilità di trovare un accordo con De Laurentiis. Fino a questo momento Insigne ha realizzato 18 gol con il Napoli ed è sicuramente il miglior talento della Nazionale italiana di Mancini. Insomma farsi sfuggire uno così, nato a Napoli e nel pieno della maturazione, sarebbe un vero delitto.

De Laurentiis blinda i suoi gioielli

Ma nella lista degli incedibili del Napoli di De Laurentiis c’è anche Zielinski. Il polacco ha segnato 8 reti in campionato, ma soprattutto ha fornito 10 assist, il miglior in Italia insieme con De Paul, Malinovskyi e Mkhitaryan. Come scrive Corriere dello Sport il merito è anche di Gattuso che ha trasformato Zielinski da mezz’ala per vocazione a trequartista. Ma i nomi della lista proseguono con Hirving Lozano, oggetto del mistero nella scorsa stagione, mentre in quella in corso uno dei migliori. Fino all’infortunio con la Juve era stato sicuramente al top, trascinando la squadra azzurra anche nei momenti difficili. Ora si sta riprendendo ed è tornato anche al gol. Fino ad ora Lozano ha segnato 11 gol in stagione.

Osimhen non può mancare dalla lista degli incedibili del Napoli di De Laurentiis. Mister 70 milioni sta facendo vedere perché il suo valore assoluto è così alto. Nelle ultime dodici partite ha segnato otto reti, raggiungendo la doppia cifra in campionato. Insomma numeri importanti, per un calciatore che sarà il futuro del Napoli.

Fabian e Koulibaly

Non è un caso che De Laurentiis tra gli incedibili non abbia inserito Koulibaly e Fabian Ruiz. I due giocatori hanno mercato. Il patron li potrebbe lasciar partire, ma solo se dovessero arrivare delle offerte davvero allettanti. Il Psg si è interessato a Fabian Ruiz ma De Laurentiis chiede almeno 60 milioni di euro. Una cifra molto simile viene chieste anche per cedere il cartellino di Koulibaly.