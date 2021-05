Aurelio De Laurentiis sta facendo di tutto per portare Massimiliano Allegri al Napoli nella stagione 2021/22. Il tecnico toscano è sempre stato nei pensieri del patron azzurro che ora ha deciso di affondare il colpo. Quello di Allegri è il nome più chiacchierato in ambienti di calciomercato per la panchina del Napoli. Questo ovviamente porta all’addio di Gattuso che da qualche tempo ha capito che per lui non c’era un futuro in azzurro. Ma Repubblica racconta un retroscena sul possibile arrivo di Allegri al Napoli che coinvolge pure Gattuso. L’attuale tecnico del Napoli ha saputo già da tempo del tentativo di De Laurentiis di voler prendere Allegri e così ha deciso di defilarsi.

Allegri al Napoli: ma c’è pure Spalletti

Secondo quanto fa sapere Repubblica, Gattuso ha “tanti amici nel calcio e qualcuno gli ha riferito delle mosse di De Laurentiis, che sta cercando in tutti i modi di stringere i tempi con Allegri e si è tenuto come piste di riserva Spalletti e Inzaghi, se il tecnico della Lazio deciderà alla fine di non rinnovare con Lotito”.

A questo punto Gattuso si è sentito libero di accettare altre proposte. Per lui si parla di un imminente approdo alla Fiorentina, anche come sottolinea Corriere dello Sport, per lui potrebbe essere un grande passo indietro.