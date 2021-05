“Allegri o Spalletti per il Napoli di De Laurentiis, rush finale per il nuovo allenatore”

Luciano Spalletti o Massimiliano Allegri per la panchina del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Il Napoli deve necessariamente giocare su più tavoli, anche se è in corso il campionato con le ultime due giornate decisive per la qualificazione Champions League. Una società come quella azzurra non può arrivare alla fine del campionato senza avere già l’allenatore per il prossimo anno, ecco perché le trattative continuano ad andare avanti. Ovviamente giocare o meno la Champions League fa tutta la differenza del mondo e quindi la parola fine sulla questione non può essere messa in modo definitivo.

Gli ultimi aggiornamenti sul nuovo allenatore del Napoli vengono dati da Ciro Venerato che a Radio Kiss Kiss Napoli conferma l’interesse di De Laruentiis per “Allegri, al momento è lui in pole position per la panchina del Napoli“. Notizia confermata anche dal direttore De Maggio che spiega come su Allegri ci siano “Real Madrid, Napoli e la variabile impazzita Tottenham“.

“De Laurentiis ha sondato Allegri già un mese fa, sicuramente si sono sentiti, ma non escludo che si siano anche visti” fa sapere Venerato che conferma l’interesse del Real Madrid per il tecnico toscano che potrebbe entrare anche in orbita Inter qualora “Conte dovesse lasciare“. Ma Allegri si interessa pure al Napoli ed “ha confidato ad un amico che la squadra azzurra è forte ed ha molto potenziale” dice Venerato che fa il punto anche su Luciano Spalletti: “Ha praticamente già dato il suo assenso a De Laurentiis, ora dipende tutto dal presidente del Napoli. Inzaghi? Sarebbe un’alternativa molto credibile qualora dove separarsi da Lotito“.