Per il quarto posto Champions è duello tra Napoli e Juve. Milan e Atalanta sono quasi sicure della qualificazione. Dal campo sono arrivate brutte notizie per il Napoli, le vittorie dei rossoneri e degli orobici hanno complicato i piani di Gattuso.

Atalanta, Juventus, Milan e Napoli

Quattro squadre per tre posti. La lotta alla Champions League nella Serie A 2020/2021 sarà fino all’ultimo respiro. Quando mancano tre partite al termine della stagione, l’Inter è l’unica certa di un posto nella massima competizione europea dell’anno prossimo.

Al momento sono i bianconeri al penultimo posto, con 72 punti, mentre a 73 c’è il Napoli e a 75 ci sono Atalanta e Milan. La situazione è tremendamente intricata, ma con criteri chiari per stabilire chi tra le tre dovesse andare in Champions League in caso di arrivo a pari punti tra le quattro squadre.

Punti negli scontri diretti

Differenza reti negli scontri diretti

Differenza reti generale

Reti totali realizzate dalle due squadre

Sorteggio

Tutti i risultati negli scontri diretti

Napoli-Milan 1-3

Milan-Napoli 0-1

Milan-Juventus 1-3

Juventus-Milan 0-3

Juventus-Napoli 2-1

Napoli-Juventus 1-0

Juventus-Atalanta 1-1

Atalanta-Juventus 1-0

Napoli-Atalanta 4-1

Atalanta-Napoli 4-2

Milan-Atalanta 0-3

Atalanta-Milan 38ª g.

Arrivo a pari punti ecco chi si qualifica

Goal.com ha analizzato tutte le combinazioni e le situazioni di vantaggio in caso di arrivo a pari punti di due squadre. Mancando lo scontro diretto Atalanta-Milan, nelle situazioni di parità che riguardano le due squadre il criterio è la differenza reti generale: dopo lo scontro diretto sarà valida la classifica avulsa.