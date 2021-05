C’è un fattore fondamentale nell’ottimo finale di stagione che vede il Napoli protagonista ed è la condizione fisica dei calciatori. Gennaro Gattuso, con i suoi preparatori, è riuscito a farli arrivare al top della condizione anche a fine stagione. Ora il suo Napoli corre, nonostante le tantissime partite giocate e gli impegni ravvicinati. Da Quando la squadra gioca quasi sempre una volta a settimana, il tecnico ha potuto puntare anche di più sull’aspetto tattico e di preparazione dei match e questo ha inciso positivamente sul rendimento dei giocatori partenopei.

Lo staff di Gattuso

Corriere dello Sport mette in evidenza l’eccellente condizione fisica del Napoli e scrive:

La squadra oggi non corre, vola. Ha una condizione fisica e atletica incredibile, frutto di una preparazione fatta bene col obiettivo di arrivare in fondo al massimo. Nelle ultime due partite non c’è stato un giocatore sotto tono. Anche in questo Gattuso ha fatto un passo avanti, affidandosi a una struttura di preparatori e osservatori di ottimo livello. Se nelle prime esperienze era lui l’unico riferimento, salendo di categoria ha costruito uno staff di fiducia.

Il quotidiano sportivo ritorna anche sull’imminente addio di Gennaro Gattuso al Napoli e aggiunge:

Lascerà Napaoli a fine stagione. Dicono che sia il primo obiettivo di Commisso. Sarebbe un passo indietro per un allenatore che nelle ultime tre stagioni è sempre arrivato in Europa e va in una squadra che non ci arriva da cinque anni. A meno che la Fiorentina non voglia tornare a quei livelli.