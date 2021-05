De Paola: “Napoli al quarto posto, sarebbe un ridimensionamento. Allegri, perché dovrebbe andare in azzurro?”

Il giornalista Paolo De Paola ex direttore di Tuttosport ed ora al Corriere dello Sport a Radio Punto Nuovo parla del Napoli e del nuovo tecnico degli azzurri. I nomi più quotati attualmente sono quelli di Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti. Ecco cosa ne pensa De Paola:

Il giornalista interviene anche sulla corsa Champions League che vede il Napoli impegnato a guadagnare sul campo il quarto posto:

Se anche Gattuso dovesse arrivare quarto, non penso che abbia centrato l’obiettivo reale del Napoli, che a inizio stagione era inserito con Inter e Juve nel novero delle favorite per la vittoria dello scudetto. L’alibi delle assenze regge fino a un certo punto, anche il Milan ha dovuto fare a meno per tante partite di Ibrahimović, eppure è stato a lungo in testa al campionato.